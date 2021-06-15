"Согласно указу мэра Москвы (Сергея Собянина — ИФ), "Москино" отменяет проведение кинопоказов в летних кинотеатрах до 20 июня", — говорится в сообщении на сайте во вторник.

Отмечается, что деньги за приобретенные билеты автоматически вернутся на электронные карты покупателей в течение 15-ти банковских дней.

Во вторник в Москве зарегистрировано 6 тыс. 805 новых случаев COVID-19 за сутки. Ранее из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения, а с 15 по 19 июня в столице объявлены нерабочие дни.