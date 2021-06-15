В частности, маски перестанут быть необходимостью для людей, сделавших прививку против коронавируса. Однако для граждан, которые пока не привились, масочный режим сохраняется на рабочих местах. Также отменяются лимиты на число собравшихся людей и посетителей в общественных местах, людям больше не нужно соблюдать обязательную социальную дистанцию.

"Штат не просто готов вернуться к нормальной жизни, он готов ворваться в неё с музыкой", — заявил губернатор Гэвин Ньюсом.

В 2020 году Калифорния стала первым американским штатом, который ввел ограничения в связи с COVID-19. На данный момент порядка 70% жителей штата сделали как минимум одну дозу вакцины, а процент заражений остается самым низким в США.