"В связи с высокой нагрузкой на инфраструктуру в условиях рекордного летнего пассажиропотока частично задействована международная зона терминала", — говорится в пресс-релизе.

Симферопольский аэропорт обслуживает в настоящее время только внутрироссийские рейсы, международные не выполняются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России.

В пресс-релизе уточняется, что в турсезон-2021 применяются спецалгоритмы обслуживания организованных туристических и детских групп, а также маломобильных пассажиров. "В частности, для организованных детских групп применяется "зеленый коридор", обеспечивающий их обслуживание отдельно от основного потока пассажиров. С крупными туроператорами налажена оперативная связь для минимизации случаев массового единовременного прибытия туристических автобусов с улетающими пассажирами", — отмечается в сообщении аэропорта.

Полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом в связи с кризисом международного авиасообщения в пандемию и закрытием границ популярных иностранных курортов.

Так, маршрутная сеть полетов в аэропорту Симферополь достигла 63 направлений — "максимального в современной истории показателя". "Впервые в истории аэропорт обслужит 2 млн пассажиров уже в июне, тогда как ранее такой показатель достигался к июлю", — говорится в сообщении.

На данный момент суточный трафик превышает 35 тыс. пассажиров, а количество рейсов — 200 на прилет и вылет (что в предыдущие годы наблюдалось в августе — традиционно самом высоком по трафику месяцу для аэропорта Симферополь).

Несмотря на рекордный трафик, авиакомпании продолжают направлять заявки на открытие новых рейсов. "Руководствуясь желанием предоставить максимально комфортные условия как авиакомпаниям, так и пассажирам, аэропорт активно сотрудничает с перевозчиками, в том числе, предоставляет им информацию о наиболее удобном для обслуживания рейсов времени в течение дня. Это позволяет максимально равномерно распределить рейсы в течение суток и минимизировать неудобство для пассажиров", — отмечает авиаузел.

Так, по данным компании, в июне авиакомпании были проинформированы о времени в течение суток, когда заявки на слоты будут подтверждаться автоматически. "Заявки на слоты в другие временные периоды согласуются с авиакомпаниями после переговоров и с учетом типа воздушного судна, времени и условий его обслуживания", — подчеркивает аэропорт.

ранее во вторник "Известия" со ссылкой на источники в авиакомпаниях написали, что "в аэропортах черноморского побережья заканчиваются слоты для приема самолетов", добавив, что перевозчики продолжают подавать заявки на запуск новых рейсов. Такая ситуация особенно характерна для аэропортов Симферополя, Сочи и Анапы, говорилось в материале.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда.

Аэропорт, по данным пресс-службы компании, на протяжении последних шести лет входит в первую десятку российских авиаузлов по объему перевезенных пассажиров.