Мы также приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля. В течение месяца никаких массовых мероприятий на территории Подмосковья не будет", — сказал Воробьев в ходе совещания с министрами и главами муниципалитетов.

Губернатор сообщил, что в Подмосковье число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией выросло почти в два раза.

"К сожалению, мы видим достаточно резкий рост заболеваемости и госпитализаций за прошедшую неделю. Если у нас неделю назад в среднем госпитализация была 500 — 600 пациентов, то сейчас мы выходим на 800 — 900 — 950 госпитализаций в сутки", — сказал Воробьев.

Он уточнил, что возросла и нагрузка на "Скорую помощь, количество вызовов достигает 12 тыс. в сутки.