Российский оперштаб по предупреждению распространения коронавируса принял решение о возобновлении регулярных рейсов между Россией и Марокко с 10 июня. Полеты разрешены из Москвы в Касабланку.

«Власти Марокко решили возобновить авиасообщение с зарубежными странами с 15 июня. С учетом того, что воздушное пространство королевства все еще закрыто, рейсы будут осуществляться по специальным разрешениям в рамках условий постепенного снятия ограничений. Для въезда в Марокко россиянам потребуется документ о прививке, утвержденный в стране проживания пассажира, или справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 48 часов до пересечения границы. Виза россиянам не нужна», — рассказала Тюрина.

Она добавила, что маршрут Москва – Касабланка традиционно выполнял национальный перевозчик Royal Air Maroc. Рейсы были и до сегодняшнего дня, но теперь они из статуса грузопассажирских перейдут в статус регулярных. Кроме того, на направление планируют выйти сразу несколько авиаперевозчиков.

«В Марокко будут летать «Аэрофлот», а также S7 и, возможно, Utair. На подходе Azur Air и Nordwind, но им нужно время, чтобы подготовить полетные программы. Пока рейсы разрешены в Касабланку, но обсуждается также курорт Агадир», — добавила Тюрина.

Она также сообщила, что спрос на отдых в Марокко на российском рынке есть, но туроператоры не уверены в высокой загрузке первых рейсов в том числе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России.