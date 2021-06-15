"Планируются новые ограничения, их перечень зависит от дисциплины соблюдения существующих мер и развития эпидситуации. Роспотребнадзор предлагает серьезные меры, если ситуация не улучшится, — вплоть до закрытия ресторанов и ограничения работы пляжей. Окончательное решение руководством республики пока не принято", — сказал собеседник агентства.

В среду Общественная палата Крыма соберет на расширенное заседание представителей регионального управления Роспотребнадзора и правительства республики, чтобы выработать рекомендации по новым ограничениям.

"Ситуация вызывает у всех тревогу, мы обсудим и сформулируем рекомендации властям. В первую очередь, конечно, мы будем рекомендовать ужесточение контроля за соблюдением уже того, к чему крымчане привыкли, но расслабились — это дистанция, маски. А главное — вакцинация, обращение с призывом о повышении личной ответственности", — сказал "Интерфаксу" руководитель палаты Александр Форманчук.

По его словам, особенно важно активизировать вакцинацию в курортном комплексе из-за большого количества отдыхающих, тем более что "ограничения в Москве и других регионах еще больше подхлестнут этот поток".

Форманчук не исключил, что рекомендации будут включать ограничения для туристических объектов — ресторанов, музеев, пляжей.

"Мне кажется, что ограничения здесь неизбежны, но посмотрим на динамику... Я не исключаю и таких мер, но они должны быть точечными, выборочными. Потому что те отдыхающие, которые приедут с антителами, естественно хотят вести обычный образ жизни", — отметил собеседник агентства.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. К весне этого года ограничения смягчили, под запретом остались массовые мероприятия, а кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 45 тыс. человек, более 1,4 тыс. пациентов умерли, привиты 265 тыс. жителей — около 10% населения. В последние две недели возобновился рост ежедневно выявляемых случаев заражения.