"Мы начали создавать первый веломаршрут от МЦД "Щукинская" до МЦК "Коптево". Это первая часть "Зеленого кольца", — сказали в ведомстве.

Там добавили, что в рамках проекта в 3-м Михайловском переулке появилась велосипедная полоса, зона для движения этих транспортных средств организована в Полесском проезде. На указанных площадках у велосипедистов есть приоритет в движении, скорость для транспорта ограничена 20 км/ч.

"Зеленое кольцо" — велосипедный маршрут, который пройдет через все парки и лесопарки Москвы.