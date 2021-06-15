"Министерство здравоохранения объявило, что со вторника требование о ношении масок в помещении будет отменено, что знаменует конец одного из немногих оставшихся в Израиле серьезных ограничений в связи с коронавирусом", — пишет Times of Israel.

Теперь в Израиле маски необязательно носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях, офисных и других закрытых помещениях. Носить маски нужно будет только в некоторых отделениях больниц, в самолетах во время перелета и в домах престарелых.

По данным newsru.co.il, к настоящему моменту в стране вакцинированы полностью более 5,1 млн человек двумя дозами вакцины (более 55% населения), а как минимум одной дозой — почти 5,5 млн. В центрах вакцинации приглашают на прививку и подростков от 12 лет.