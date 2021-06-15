В минувший понедельник в Армению из Екатеринбурга отправились 153 пассажира.

В дальнейшем полеты в Ереван будут выполняться по понедельникам в 03:35, со 2 июля — также по пятницам в 01:30 местного времени. Регулярные рейсы выполняются на самолете Airbus A320. Продолжительность полета составляет 3,5 часа.

В настоящее время прямые рейсы в столицу Армении из Кольцово выполняет также авиакомпания "Уральские авиалинии" по понедельникам и средам и авиакомпания Nordwind по четвергам.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски к регулярным рейсам из ряда регионов РФ в Ереван. Допуск позволит летать в столицу Армении до семи раз в неделю из Минеральных Вод, Краснодара, Самары, Сочи, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ. Объединяет одноименную авиакомпанию (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу".

"Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных аэропортов России по объемам пассажиропотока.