"Гражданин Дмитрий Пилия, 1978 года рождения, житель села Лыхны Гудаутского района, в результате ссоры с гражданами РФ Филоян А.А., 1985 года рождения, и Салимгариевым Т.Н., 1985 года рождения, произвел выстрелы из пистолета и нанес Филоян три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, а также Салимгариеву шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза", — сообщили в пресс-службе.

Филоян и Салимгариева были доставлены в Центральную районную больницу города Гагра, после предоставления первичной помощи пострадавших перевезли в Сочи.

Глава администрации Пицунды Руслан Хунцария ранее сообщил "Интерфаксу", что туристка из России получила огнестрельное ранение в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина в кафе в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде. Он уточнил, что девушка доставлена в больницу города Сочи.

Ранение получил и сам мужчина, открывший стрельбу в кафе. Пуля попала в него рикошетом. Он доставлен в Сухумскую республиканскую больницу.

По уточненным данным пресс-службы МВД Абхазии, стрелявший мужчина был ранен осколком от выпущенных им пуль.

По данным МВД, Пилия ранее неоднократно привлекался за различные правонарушения.

17 мая в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "4 июня 2021 предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено и после утверждения обвинительного акта прокурором города Сухум уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу и вынесения приговора", — говорится в сообщении.

Пилия взят под стражу и находится в Сухумской Республиканской больнице, отмечают в МВД Абхазии.