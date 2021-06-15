Установлено, что выброс аммиака в атмосферный воздух превышен в 38,4 раза.

В сточных водах, сбрасываемых в реку Избица, превышены допустимые концентрации хлоридов, растворенных форм железа, меди, цинка и марганца.

Также на территории санатория отсутствует производственная площадка для накопления отходов. Пробы в почвах показали, что содержание железа и нефтепродуктов на участке между цехом переработки овощей и компрессорной превышает допустимые концентрации в 1,3 раза.

Кроме того, в санатории имеется открытый доступ посторонних лиц к водозаборам, отсутствуют ограждения около резервной и наблюдательной скважин, водозаборы не оборудованы аппаратурой для систематического контроля.

"За допущенные нарушения действующего законодательства к административной ответственности привлечены юридическое и должностные лица санатория "Марьино". Выдано предписание об устранении нарушений и 13 постановлений со штрафом на общую сумму 497 тыс. рублей", — приводятся в сообщении слова руководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексея Карякина.

Санаторий "Марьино" расположен в Рыльском районе Курской области. Дворцово-парковый ансамбль "Марьино" был построен в 1811-1820 годах, является одним из старейших курортных учреждений России.