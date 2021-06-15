Полеты в северную столицу будут выполняться на самолетах Airbus A320 по понедельникам, средам, пятницам и субботам, обратно — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — около 5 часов. Продажа билетов на рейс открыта до 30 октября.

Согласно расписанию красноярского аэропорта, в настоящее время улететь из Красноярска в Санкт-Петербург можно рейсами авиакомпаний "Россия" (ежедневно) и NordStar (по понедельникам, средам и субботам). Полетные программы действуют до 31 октября и до 29 сентября соответственно.

Ранее сообщалось, что 31 мая "Аэрофлот" открыл первый региональный авиахаб в Красноярске. На первом этапе запуска авиакомпания открыла из Красноярска пять направлений: Краснодар (4 раза в неделю), Сочи (6 раз), Симферополь (4 раза), Благовещенск (6 раза) и Иркутск (ежедневно).