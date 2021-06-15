Два судна планируется взять в лизинг на 4 года — с 16 декабря 2021 года по 15 декабря 2025 года. Цена контрактов по ним составляет $15,48 млн и $15,33 млн.

Еще один самолет авиакомпания рассчитывает получить в аренду на период с 11 февраля 2022 года по 10 мая 2024 года. Стоимость договора установлена в размере $8,42 млн.

Каждый из арендуемых Airbus, по условиям закупки, должен быть оснащен двумя двигателями CFM.

Лизинг самолетов, информация о покупке которых опубликована 15 июня, был одобрен единой комиссией по закупкам авиакомпании "Аврора" 31 мая.

Владельцем "Авроры" является правительство Сахалинской области, которому ПАО "Аэрофлот" в конце 2020 года передало ее контрольный пакет акций (51%).

На базе "Авроры" планируется создать единую дальневосточную авиакомпанию. Флот авиакомпании насчитывает 20 самолетов, включая девять A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.

До пандемии "Аврора" на регулярной основе выполняла полеты по международным маршрутам: в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро.

Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные рейсы внутри Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев.