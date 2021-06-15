"Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен", — заявила Догузова.

По ее словам, "ключевая задача на ближайшие годы — кратно увеличить количество качественных, современных, круглогодичных отелей на нашем теплом море".

"До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тыс. новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах. Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тыс. номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах", — уточнила глава Ростуризма.

"Конечно же, мы работаем и над диверсификацией внутренних направлений и форматов отдыха, ведь в России шикарные возможности для активного, экологического и культурно-познавательного туризма, однако отдых на теплом море, безусловно, наш ключевой фокус, ведь каждый человек хочет раз в год именно на море", — подчеркнула Догузова в беседе с изданием.