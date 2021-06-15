"К 19 июлю мы вакцинируем двумя дозами две трети взрослого населения, включая всех лиц старше 50 лет, всех уязвимых лиц, всех медработников, находящихся на переднем крае (борьбы с пандемией — ИФ) и социальных работников, и всех лиц старше 40 лет, получивших первую дозу к середине мая", — приводят слова Джонсона британские СМИ.

При этом 5 июля правительство оценит, можно ли отменять ограничения раньше объявленного нового срока.

Джонсон также выразил беспокойство в связи с распространением "индийского" штамма коронавируса, которому во Всемирной организации здравоохранения ранее дали название "Дельта". Премьер добавил, что этот штамм передается быстрее, чем по первоначальным предположениям.

СМИ отмечают, что ранее власти сообщили о выявленных за сутки более 7 тыс. случаях коронавируса: это шестой день подряд с подобными масштабами заражений, причем до этого подобные показатели отмечались в конце февраля.

На прошлой неделе глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявлял, что в Великобритании 91% новых случаев COVID-19 составляют заражения вариантом коронавируса "Дельта".

Всего в стране за время пандемии COVID-19 диагностировали более 4,57 млн заражений коронавирусом, свыше 127,9 тыс. больных скончались. При этом в стране зафиксировали более 4,28 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.