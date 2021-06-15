Соответствующее постановление в понедельник подписала губернатор округа Наталья Комарова, документ опубликован на сайте правительства Югры.

Кроме того, руководителям органов государственной власти, местного самоуправления и подведомственным им учреждениям рекомендовано не направлять в служебные командировки сотрудников до полной их вакцинации от COVID-19, за исключением имеющих антитела к данной инфекции. Им предписано допускать к работе после 20 июня возвращающихся из отпусков из других регионов РФ только при наличии отрицательного теста на коронавирус, либо наличия соответствующих антител. Они должны перевести на дистанционную работу граждан в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Этим категориям граждан предписывается соблюдать режим самоизоляции.

Также Комарова рекомендует проводить в дистанционной форме промежуточную аттестацию студентов, а итоговую — с соблюдением социальной дистанции.

Регистрация брака в торжественной обстановке с участием гостей разрешена в ХМАО на открытом воздухе, а также в помещении ЗАГСа, но лишь с одновременным нахождением в помещении не более восьми человек, включая сотрудника и фотографа.

По данным оперативного штаба региона, на 14 июня в ХМАО было выявлено 83 новых случая COVID-19, всего с начала пандемии зарегистрировано более 58 тысяч.