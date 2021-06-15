"Оперштаб (по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ — ИФ) поддержал предложение о том, чтобы переходить на обязательность использования приложения ("Путешествую без COVID-19" — ИФ) при въезде в Россию. Планируем, что страны Евразийского экономического союза перейдут на этот формат с 1 июля, государства-члены СНГ — примерно с 1 сентября", — заявил Оверчук.

По его словам, "благодаря мобильному приложению для граждан всех государств-членов Союза вернулась возможность въезда в Россию, а обязательность его использования позволит охватить основные потоки въезжающих и тем самым снизить риск проникновения вируса на нашу территорию".

"Со странами, не входящими в ЕАЭС и СНГ, также ведется работа. МИД России вместе с Роспотребнадзором и Евразийским банком развития проводили брифинг для иностранных послов, где знакомили их с этим приложением. Предлагали другим странам присоединиться, интерес с их стороны есть", — отметил вице-премьер.

"Буквально на днях к приложению подключился Таджикистан, не входящий в ЕАЭС. Так что к системе сегодня уже подключены шесть стран. Будет хорошо, если к этой цифровой платформе будут присоединяться другие страны мира, не только из нашего региона", — добавил Оверчук.