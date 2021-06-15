"С 12 июня сняты ограничения с работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе) с обслуживанием посетителей в зале в ночное время", — говорится в сообщении оперштаба Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом в регионе с 13 октября 2020 года была запрещена работа ресторанов и баров с 23.00 до 6.00.

Кроме того, с 12 июня подросткам официально разрешено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Также возобновляют работу детские игровые комнаты.

По данным оперштаба, в Волгоградской области выявлено более 60,8 тыс. случаев COVID-19, из них 88 — за последние сутки. Выздоровели более 58 тыс. человек, умерли 1409.