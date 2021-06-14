"Трое остаются в Лодейнопольской больнице, они изначально были туда направлены", — сказал собеседник.

Он добавил, что из стационара Подпорожской больницы всех доставленных туда семерых пострадавших перевели на амбулаторное наблюдение.

В пресс-службе не смогли уточнить, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Как сообщалось, экскурсионный автобус с пассажирами перевернулся в воскресенье около 16:00 мск у деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе Ленинградской области. По предварительным данным, автобус выехал на обочину и опрокинулся. По первоначальным данным региональных властей, пострадали 10 человек, семь из них были госпитализированы в Подпорожскую больницу, трое — в стационар в Лодейном Поле.

Между тем, по данным областной прокуратуры, пострадало 11 человек.

Информированный источник в свою очередь сообщил, что суммарно за медицинской помощью после ДТП обратились 18 человек.

Пресс-служба регионального главка МВД уточнила, что всего в автобусе находились 47 человек (46 пассажиров и водитель).