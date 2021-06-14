На основании предписания Роспотребнадзора с 17 июня в городе временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах и кафе. Работа фуд-кортов и фуд-плейсов возможна только на вокзалах, в аэропортах и автозаправочных станциях.

Ресторанам будет запрещено обслуживать посетителей с 2:00 мск до 6:00, за исключением приготовления навынос, в номера гостиниц, доставки на дом.

В торговых центрах приостановят работу детских комнат и объектов развлечения и досуга, кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров. Также будет запрещена торговля и оказание услуг на островках.

Кроме того, с 17 июня будет уменьшена наполняемость залов кинотеатров: с 75% до 50%. Количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничат 3 тыс. человек. Посетители всех массовых мероприятий, в том числе на улице, обязаны использовать маски.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года, направленное на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.