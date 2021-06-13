По первоначальным данным властей, пострадали 10 человек, семь из них госпитализированы в Подпорожскую больницу, трое — в Лодейное Поле.

Пресс-служба регионального главка МВД уточнила, что всего в автобусе находились 47 человек (46 пассажиров и водитель).

Областная прокуратура позже сообщила об 11 пострадавших. "Погибших нет, 11 человек получили травмы различной степени тяжести", — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предварительно, около 16:00 мск у деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе Ленинградской области водитель автобуса выехал на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось.

Пресс-служба управления СКР по региону сообщает, что автобус с туристами перевернулся в Ленинградской области из-за мокрой трассы.

"По данным следствия, 13 июня 2021 года недалеко от деревни Верхние Мандроги ввиду неблагоприятных дорожных условий (сильного дождя) водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и (автобус — ИФ) перевернулся", — говорится в сообщении.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в произошедшей в Ленинградской области аварии, по предварительным данным, виноват водитель автобуса.

"По предварительным данным, водитель автобуса по невнимательности задел колесом обочину и съехал в кювет", — сказал собеседник агентства.

На месте работают экстренные службы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.