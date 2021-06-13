"Причина такого решения оперштаба — ухудшение эпидситуации в столице", — говорится в сообщении.

Для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-дневная самоизоляция.

Въезд в регион свободный и не нужно соблюдать самоизоляцию только для тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса, есть справка об отрицательном тесте, который сделан не ранее, чем за три дня до въезда в регион либо есть справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года.

Отмечается, что в регионе ведётся круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации, и не только на въездах.

В Москве 15-19 июня объявлены нерабочими днями. В городе усилены меры безопасности и введены новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.