В воскресенье пресс-служба Смольного опубликовала пресс-релиз по итогам обсуждения ситуации губернатором Александром Бегловым и начальником городского управления Роспотребнадзора Наталией Башкетовой.

"Александр Беглов напомнил, что эпидемия COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжается. К сожалению, число заболевших растет", — говорится в сообщении.

"Глава города также заявил, что власти Санкт-Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам", — отмечается в сообщении.