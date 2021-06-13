"С 13 июня по 20 июня временно приостанавливают свою работу детские и спортивные площадки, комнаты матери и ребенка, аттракцион "Поезд для туристических поездок по территории ВДНХ", пункт проката велосипедов и самокатов, лодочная станция "Алые паруса", "Городская ферма". В онлайн-режиме будут работать экоцентры "Цветоводство" и "Пчеловодство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кафе и рестораны на территории ВДНХ будут работать до 23:00, а фудкорт — только на вынос.

"Музеи и выставки работают с учетом действующих мер безопасности. Музей ВДНХ, интерактивный комплекс "Буран", центры "Космонавтика и авиация" и "Слово" открыты в режиме выходного дня. Акция "Счастливые часы" действовать не будет. Интерактивные экспонаты будут демонстрироваться смотрителями музеев", — подчёркивается в сообщении.

Как уточняют в администрации ВДНХ, концерты в Зелёном театре и представления в Театре сказок будут проводиться, как и ранее, с рассадкой зрителей на увеличенном расстоянии для соблюдения социальной дистанции, а мастерские Парка ремесел и читальни на территории выставки будут работать в обычном режиме.

Кроме того, согласно сообщению, шоу на воде "Сон в летнюю ночь" в "Москвариуме" продолжает работать с заполняемостью не более 50% зала. На экспозиции океанариума количество посетителей снижено до 1300 человек.

"Команда ВДНХ настоятельно просит гостей соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при посещении Выставки, носить маски и перчатки в павильонах, общественных местах и транспорте, а москвичей старшего поколения — воздержаться от поездок", — сказали в выставочном комплексе.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице "длинные выходные" — до 19 июня. Также вводится ряд ограничений, в их числе — на ночную работу баров, ресторанов и кафе.