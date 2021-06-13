Минувшим днем в поселке Краснолесье на территории обустроенного природного парка обрушилась смотровая площадка, на которой находилось 27 туристов. Две женщины госпитализированы в медицинское учреждение, остальным оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, говорится в пресс-релизе.

По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств, изложенных в СМИ.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.