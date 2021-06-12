"Во исполнение указа Мэра Москвы "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ" Московский зоопарк закрывается с 13 по 20 июня", — сообщили в столичном зоосаде.

Уточняется, что посетители, купившие билеты на эти даты, смогут посетить Московский зоопарк в любой день после снятия ограничений или вернуть купленные билеты.

В субботу суточная заболеваемость COVID-19 в Москве достигла максимума с начала года. Выявили 6 тыс. 701 инфицированного.

Чтобы приостановить рост заболеваемости, власти Москвы объявили 15-19 июня выходными днями. На это время в Москве приостанавливается работа фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях, запрещается обслуживание посетителей в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00 мск, исключение — еда на вынос.