"Лучше всего свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома, в кругу близких. Нерабочие дни продлены исключительно для того, чтобы попытаться остановить распространение инфекции", — сообщила журналистам в субботу вице-мэр столицы по вопросам соцразвития, руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

По ее словам, "сейчас особенно критическое значение получила необходимость вакцинироваться". "Если вы до сих пор этого не сделали, то запланируйте поход за прививкой прямо на этих выходных. Прививку можно получить в поликлиниках, торговых центрах, парках", — добавила она.

В субботу мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об объявлении с 15 по 19 июня нерабочими днями в столице из-за ситуации с коронавирусом.