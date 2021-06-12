"В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23.00 до 6.00", — написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что исключением станет обслуживание на вынос.

Ограничение действует с 13 июня по 20 июня.

Согласно тексту соответствующего указа мэра Москвы, также в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке в указанное время приостанавливается "проведение зрелищно-развлекательных мероприятий".

В Москве зимой уже действовало ограничение на ночную работу заведений общественного питания. В январе, когда в городе были сопоставимые цифры по суточной заболеваемости COVID-19, кафе и рестораны не работали в указанное время.

Кроме того, в столице с 13 по 20 июня приостанавливается работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах.

"С 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях", — написал мэр.

В субботу суточная заболеваемость COVID-19 в Москве достигла максимума с начала года. Выявили 6 тыс. 701 инфицированного.