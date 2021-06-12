"За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года", — говорится в сообщении в блоге мэра в субботу.

По его словам, с началом летнего сезона значительно увеличились поток туристов и активность самих горожан.

"В то же время погода пока больше напоминает весну, чем лето. И, похоже, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь", — заявил Собянин.

"И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов "традиционных" групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя", — подчеркнул он.

Мэр отметил, что чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, столичные власти "вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах".

В Москве в субботу выявлено максимальное с начала года число новых случаев коронавируса — 6 тыс. 701; 67 скончавшихся и 2 тыс. 725 выздоровевших. В целом по России зафиксировано максимальные с начала февраля 13 тыс. 510 новых случаев заболевания, умерли за сутки 399 пациентов.