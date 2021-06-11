Рейсы из Минеральных Вод будут выполняться с 19 июня по субботам. Вылет из Минвод в 10:20, посадка в Баку в 13:00. Обратный рейс вылетает в 14:45 и приземляется в 15:10.

С 23 июня начнется выполнение рейсов из Ростова-на-Дону, они будут осуществляться по средам. Вылет в 9:15, посадка в Баку в 12:20. Обратный рейс отправляется в 13:20 и приземляется в 14:34.

Из Краснодара авиакомпания начнет летать с 26 июня по субботам. Вылет запланирован на 8:10, прилет в Баку в 11:10. Обратный рейс отправляется в 13:05 и прибывает в 13:55.

Для каждого аэропорта указано местное время.

В сообщении отмечается, что для полета в Азербайджан необходимо соблюдать правила, с которыми можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году компания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% к уровню 2019 года), став по этому показателю 11-й среди других авиакомпаний РФ.