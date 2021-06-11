"Конечно, это сектора, где риск особенно повышен: торговые центры, развлекательные центры, услуги, общепит и так далее. Их работникам, я считаю, надо в первую очередь прививаться — просто "бегом", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК). Полная версия беседы с мэром Москвы доступна на сайте канала.

Собянин отметил, что руководителям этих предприятий необходимо понять важность решения вопроса вакцинации своих сотрудников, поскольку в случае ввода каких-либо ограничений "они первыми пострадают". При этом мэр отметил, что власти не собираются эти ограничения вводить, "но, тем не менее, ситуация очень сложная".

Мэр также напомнил, что в Москве не прекращали действовать рекомендации для пожилых горожан на время пандемии COVID-19. Им рекомендовано оставаться дома или на даче, меньше передвигаться по столице и общаться, чтобы минимизировать риск заражения.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице в течение недели наблюдается рост числа заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зарегистрированы рекордные с 14 января 5,8 тыс. заболевших COVID-19.

В свою очередь Собянин заявлял, что новых ограничений и локдауна из-за роста заболеваемости в столице вводить не будут. Также из-за роста заболеваемости в Москве увеличено число проверок соблюдения антикоронавирусных мер.