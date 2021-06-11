"Я вынужден констатировать, что на данный момент в нашей стране в целом и Смоленской области в частности отмечается рост заболеваемости COVID-19 (...). Основываясь на докладах руководства регионального управления Роспотребнадзора и анализе текущей эпидемиологической ситуации, я считаю целесообразным внести новые изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности" и ужесточить действующие ограничения", — цитируются в сообщении слова Островского.

Изменения, в частности, будут предусматривать усиление ограничений в части проведения массовых мероприятий.

Кроме того, работодателям будет рекомендовано предоставлять отгулы для сотрудников, которые прививаются от COVID-19 после первой и после второй инъекции, а также ввести еженедельное тестирование для сотрудников общепита и гостиниц.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, подъем заболеваемости коронавирусом в регионе фиксировался с апреля и увеличился после майских праздников. Специалистами отмечено, что вирус стал значительно чаще передаваться в местах массового посещения граждан и в общественном транспорте.

В Смоленской области за прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 31 953. В настоящее время свободный коечный фонд региона составляет 20%.