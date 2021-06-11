"Я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдения требований Роспотребнадзора, мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в отличие от прошлого года приходится на июнь-июль, инфекция агрессивно наступает, заявил он.

"Мы рассчитывали, что пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году. На самом деле он сдвинулся теперь, как мы видим, на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высокий, несмотря на то, что около половины москвичей уже получили свой популяционный иммунитет либо переболев, либо сделав прививку", — сказал Собянин.

"Но, тем не менее, мы видим, как агрессивно наступает COVID", — отметил мэр.

По его словам, "тяжесть заболеваний, как минимум не улучшается, а наоборот ухудшается".

"У нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ и так далее. То есть опасность реальная, она высокая, она большая", — отметил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице в течение недели наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В свою очередь Собянин заявлял, что новых ограничений и локдауна из-за роста заболеваемости в столице вводить не будут. Также из-за роста заболеваемости в Москве увеличено число проверок соблюдения антикоронавирусных мер.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Москве за последние сутки зарегистрированы рекордные с 14 января 5,8 тысяч заболевших COVID-19.