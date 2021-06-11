«Сложно сказать, что два ПЦР-теста сильно влияли на спрос, резко турпоток за рубеж не вырастет. Но для бюджетных туристов это будет решающим фактором в выборе отдыха за границей. Два ПЦР-теста – это не только деньги, но и затрата времени. Хотя для обеспеченных туристов это вряд ли сыграет роль», — сказала она.

По словам Ломидзе, туристы очень возмущались после введения двойного тестирования, потому что тур за границу и так дорогой, а надбавка в 5-10% серьезно влияет на бюджет семейных поездок.

«Там это имело решающее значение, и многие даже отказывались от поездок», — подчеркнула она.

В пятницу на официальном портале правительства был размещен проект изменений в приказ Роспотребнадзора, из которого следует, что ведомство планирует отменить повторное тестирование для вернувшихся из-за рубежа россиян, которые прошли полный курс вакцинации либо имеют антитела после перенесенного коронавируса. Требование о двойном тестировании в течение пяти дней после возвращения из-за рубежа и изоляции до получения результатов обоих тестов действует в России с 1 мая.