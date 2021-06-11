"К празднованию 350-летия Петра I, которое состоится в 2022 году, в Переславле-Залесском планируют создать скульптурную композицию "Площадь пяти якорей с памятником Петру I", — говорится в сообщении.

Всего были представлены три варианта композиции.

"Основные элементы: памятник Петру I и пять якорей, символизирующих Балтийский, Северный, Тихоокеанский, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию", — отмечается в пресс-релизе.

"Единый замысел композиции отражает исключительную личную роль Петра I в истории России, преемственность эпох и большое значение Переславля-Залесского в этом процессе", — добавили в пресс-службе.

Петр I делал первые шаги по созданию флота в Переславле-Залесском. В городском музее выставлено единственное подлинное уцелевшее судно Потешной флотилии — бот "Фортуна".