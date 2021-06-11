В соответствии с действующим документом, в течение пяти календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации россияне должны два раза сделать ПЦР-тесты на ковид и разместить информацию о результатах на портале госуслуг (ЕПГУ), заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию РФ». Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием должен составлять не менее суток. До получения результатов обоих тестов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства.

«При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания двукратное лабораторное исследование методом ПЦР не требуется. При этом обязательным является размещение в ЕПГУ информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования», — говорится в проекте изменений в действующий приказ Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор ввел двойное тестирование на коронавирус для возвращающихся из-за рубежа 1 мая. После этого туристы стали жаловаться, что эта мера обходится им слишком дорого. Затраты на тестирование для семьи из трех человек составляют сейчас не менее 15 тысяч рублей, а если тесты нужно сдавать еще и для въезда в ту страну, куда направляются путешественники, то расходы такой семьи превысят 20 тыс. рублей.