"Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения "Нашествия" в июле-августе 2021 года. Поэтому, оргкомитет фестиваля "Нашествие" совместно с правительством Московской области сообщают о переносе фестиваля на следующий год. Новые даты фестиваля — 29-31 июля 2022 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что местом проведения фестиваля будет Серпухов.

25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов — в зависимости от выбора их владельцев.

Ранее, в апреле было объявлено, что рок-фестиваль "Нашествие" в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в Серпухове (Московская область), а не в Завидово (Тверская область), где он проводился раньше. Как отмечали организаторы, Серпухов "становится частью долгосрочной концепции развития фестиваля", при этом "Нашествие" сохранит свой формат, сложившийся за более чем 20-летнюю историю фестиваля.

"Нашествие" — фестиваль мультиформатной музыки под открытым небом. Впервые был проведен в декабре 1999 года в ДК им. Горбунова. Затем несколько лет проводился на ипподроме в Раменском (Московская область). С 2004 года проводился в Тверской области: сначала — в поселке Эммаус (Калининский район), а позднее — в сельском поселении Большое Завидово (Конаковский район).