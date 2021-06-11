"Представитель от Ростуризма войдет в состав делегации, которая оценит турецкие курорты и их готовность принимать российских туристов. Оценки делегации могут быть приняты к сведению в вопросе возобновления авиасообщения с Турцией», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пятницу в пресс-службе ведомства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу сообщил журналистам о предстоящем визите российской делегации, которая обсудит условия возобновления туризма.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда туры из-за заболеваемости COVID-19 в этой стране. Осталось только разрешение на два рейса в неделю между Стамбулом и Москвой. 31 мая российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил запрет на отдых в Турции до 21 июня.