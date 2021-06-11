«Мы только подводим итоги полугодия, и сейчас очень сложно правильно посчитать. Я могу назвать данные по заполняемости гостиниц, сейчас она превышает 50%, это значит, что отрасль восстанавливается, живет. У нас появляются гости из-за рубежа. Мы видим, что только за последние два месяца нас посетило более 100 тыс. гостей из других стран», — сказала она на онлайн пресс-конференции.

Отвечая на вопрос об общих итогах полугодия для столичного туризма, Проничева подчеркнула, что их подводить еще рано, так как когда речь идет об иностранных туристах, их можно посчитать благодаря миграционному учету, а российские туристы передвигаются без ограничений.

«Конкретные цифры по итогам полугодия мы бы хотели объявить отдельно, когда мы сможем отделить туристические поездки от поездок с рабочими целями», — сказала она.

Проничева добавила, что Москва и Санкт-Петербург сейчас вместе продвигают маркетинговую программу «Два города – миллион впечатлений», в рамках которого туристам предлагают посетить обе столицы. На платформе Russpass размещен единый календарь событий в двух городах, который позволяет туристам спланировать поездки. Там же можно найти предложения отелей, ресторанов и туроператоров, присоединившихся к программе.

Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, в свою очередь, подчеркнул, что пока такие туры предлагаются россиянам, но идет работа по продвижению программы на иностранные рынки.

«Сейчас в мире международный туризм не восстановился в допандемийном объеме, у нас есть внутренний туризм. Но, когда мы были на выставке в Мадриде в мае, мы показывали нашу общую программу зарубежным партнерам, и они нам сказали: это то, что нужно, люди мечтают о путешествиях, отложенный спрос формируется, и нам важно повернуть его в нашу сторону», — сказал он.