На вопрос социологов о том, какие места в России следует посетить прежде всего, допускающий до пяти вариантов ответа, 29% респондентов назвали Москву, и, в частности, Красную площадь, 22% участников опроса — озеро Байкал, 16% опрошенных — Алтай, каждый седьмой (14%) — Крым.

Среди мест, которые следует посетить иностранным туристам, впервые открывающим для себя Россию, были названы Сочи и Краснодарский край (12%), Камчатка (10%), города Золотого Кольца (9%), Карелия (8%), отмечают в ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 8 июня 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.