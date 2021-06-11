РЖД совместно с "Трансмашхолдингом" в пятницу представили макет нового капсульного вагона для перевозок пассажиров дальнего следования.

"В моем понимании такие капсульные вагоны — это поездка одной ночи. Мне кажется, что данный тип капсул — это как капсульный отель. По-быстрому, с промежуточными остановками, но быстро", — сказал замглавы РЖД.

"Большая доля вероятности, что, конечно, это (новый тип вагона -ИФ) выйдет на сеть. Мы давно к этому шли... Мне кажется, очень интересная история. И нужно как минимум два состава под определенные направления с определённым пассажиропотоком, как я предложил, (протестировать — ИФ)", — сказал Пегов.

Осенью 2020 года РЖД представили новую концепцию пассажирского вагона габарита "Т" с увеличенной на 10 см длиной полки. Концепция капсульного вагона предполагает создание персонального пространства для каждого пассажира.