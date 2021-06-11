"Из России в Анталью приедет делегация для обсуждения восстановления туризма", — сказал он журналистам в пятницу.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что полетные программы между Россией и Турцией могут восстановиться в июле.

"По Турции было заявлено руководителем Ростуризма, что в ближайшее время, с июля месяца полетные программы будут восстанавливаться", — сказал он и объяснил это спадом заболеваемости COVID-19 на турецких курортах.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда туры из-за заболеваемости COVID-19 в этой стране. Осталось только разрешение на два рейса в неделю между Стамбулом и Москвой. Позже российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил запрет на отдых в Турции до 21 июня.