"Уважаемые алуштинцы! 12, 13 и 14 июня график подачи воды с 06.00 до 22.00 часов", — говорится в сообщении администрации города в пятницу.

Вода в Алуште подается последние месяцы только пять часов в сутки: два утром и три вечером.

Длинные выходные с 12 по 14 июня и четырехдневная рабочая неделя с 15 по 18 июня ожидают россиян в связи празднованием Дня России.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона-2021 отменила график, Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул горячее водоснабжение после восьмимесячного перерыва. Проблемы остаются в Алуште.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий. Среди них — бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Правительство РФ весной 2021-го добавило еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.