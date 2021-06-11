«Израиль переходит к третьему этапу пилотного проекта по приему иностранных путешественников: с 1 июля будут облегчены условия въезда вакцинированных туристов и разрешены поездки индивидуальным путешественникам», — сказали в пресс-службе.

Как пояснили в министерстве, вопрос с приемом туристов из ряда стран, в том числе России, Украины и Турции, все еще обсуждается, поскольку эпидемиологическая ситуация пока не является благоприятной. «В пилотном проекте по приему туристических групп Россия пока не участвует», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, никаких ограничений по количеству принимаемых туристов не будет. Важно, чтобы они были из списка стран, одобренного Минздравом Израиля. Предполагается, что туристам с прививкой потребуется перед посадкой в самолет предъявить не только сертификат вакцинации, но и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид.

Израиль из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом благодаря широкой вакцинации начал постепенно открывать границы для иностранных туристов в мае. С 23 мая страна приняла 20 зарубежных тургрупп в пробном режиме.

По данным на 11 июня, в стране получили обе дозы прививки от коронавируса 76% взрослого населения старше 16 лет. 10 июня в стране было выявлено 45 новых случаев заражения, 8 и 9 июня – ни одного.