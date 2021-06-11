В настоящий момент в фанзоне находятся несколько сотен гостей, многие в медицинских масках. Паспорт болельщика и результат ПЦР-теста на коронавирус, чтобы попасть на территорию, не требуются. Вход предваряет тщательный досмотр службы безопасности.

Для гостей фанзоны работают футбольные аттракционы и точки уличного питания. На главной сцене ведущие рассказывают о правилах футболах и истории Евро. Рассказы сменяются танцевальной разминкой. На мини-поле дети играют в футбол. В специальной зоне болельщики проверяют физическую силу и сдают нормы ГТО.

В одном из павильонов фанзоны художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) создаёт арт-объект из футбольных мячей, оцифрованная версия которого в качестве трофея достанется автору лучшего гола Евро-2020.

"Это абсолютно новая идея спортивной награды, соединившая футбол и современное искусство, физическое восприятие и цифровую реальность", — отметил художник.

Болельщики активно фотографируются в фотозонах и на фоне главной сцене, участвуют в развлечениях и танцуют. "Сегодня у нас большой большой праздник, которого мы очень ждали. После стольких сложностей, ограничений такой подарок сделали для нас в Санкт-Петербурге. Невероятно", — поделился один из посетителей.

Безопасность Футбольной деревни обеспечивают сотрудники полиции, МЧС, на территории дежурят бригады медиков. Помогают в организации волонтеры.

На площадке работают санитарные зоны с санитайзерами. Организован раздельный сбор мусора. Официальная церемония открытия Футбольной деревни пройдёт в пятницу в 20:30 мск. Площадка будет работать ежедневно с 12:00 мск и до финального свистка последнего матча, за исключением 25 и 30 июня.

Ранее власти Петербурга сообщали, что в фанзоне на Конюшенной площади смогут находиться не более 5 тыс. болельщиков. По словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского, за численностью гостей проследят при помощи счётчиков на входе, данные будут транслировать на официальном сайте фанзоны, а о заполнении фанзоны сообщат по громкоговорителям и на выходе из ближайших станций метро.

Чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу матчем между Италией и Турцией. Турнир пройдёт в 11 городах разных стран. Петербург примет семь матчей турнира, первый — 12 июня: сборная России сыграет на групповом этапе со сборной Бельгии.

В северной столице для болельщиков Евро подготовили не только фан-зону на Конюшенной площади, но и зону публичного просмотра на Дворцовой площади (откроется в июле) и футбольный парк для семейного отдыха у спорткомплекса "Юбилейный".