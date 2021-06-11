"По-прежнему продолжается продажа на три дополнительных матча, как мы и говорили, она началась 2 июня, и уже продажи на хорошем уровне", — сказал Сорокин в эфире телеканала "Россия 24".

Как сообщалось ранее, изначально Петербург должен был принять четыре игры турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня) и один четвертьфинал 2 июля. Позднее в связи с пандемией коронавируса в Петербург из Дублина перенесли еще и встречи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Министр спорта Олег Матыцин напомнил, что в связи с пандемией заполнять петербургский стадион можно будет только на 50%.

"Надо радоваться тому, что у нас 50%, за счет дополнительной фан-зоны в Санкт-Петербурге и 11 городах, я думаю, что это количество стократно возрастет", — сказал Матыцин журналистам.

На каждом матче стадион примет порядка 30 тысяч зрителей, из которых, как ожидают организаторы, каждый третий будет иностранцем.

В пятницу в Петербурге заработала фан-зона на Конюшенной площади, а также Парк футбола в спорткомплексе "Юбилейный" на проспекте Добролюбова. Они будут открыты до 11 июля. На стадии плей-офф матчи чемпионата покажут также в фан-зоне на Дворцовой площади, она будет работать 2, 3, 6, 7 и 11 июля.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран.