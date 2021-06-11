Курс евро составил 87,04 руб./EUR1 в 13:57 МСК, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 71,5725 руб./$1, подешевев на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,9 копейки — до 78,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует повышение к доллару и евро на дневных торгах благодаря сразу нескольким позитивным факторам. ЦБ РФ в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых, цены на нефть торгуются вблизи многомесячных максимумов и могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд. И, кроме того, инвесторы продолжают рассчитывать на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также на некоторое смягчение геополитической обстановки вокруг России по ее итогам.