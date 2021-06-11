По многочисленным документам и архивным свидетельствам известно, что оранжерейное хозяйство занимало значительное место в жизни помещичьих и дворянских усадеб. Лидия Ивановна Кашина очень любила цветы, нередко сама ухаживала за ними. Хозяйка имения приезжала в Константиново каждое лето со всеми домочадцами, привозила садовника, который следил за растениями в саду и оранжерее.

"Сейчас в "оазисе" музея-заповедника более 100 видов растений, экзотических для нашей местности, но традиционных для оранжерей: лимоны, мандарины, инжир, ананас, гранат", — говорится в сообщении.

Сергей Есенин, русский и советский поэт, родился 3 октября 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии. Жизнь в русской глубинке с раннего детства вдохновляла мальчика, именно здесь в возрасте девяти лет он написал свои первые стихи.

Государственный музей-заповедник С.А.Есенина — исторически сложивший комплекс мемориальных строений, включающих в себя усадьбу родителей Сергея Есенина, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, земскую школу и усадьбу последней помещицы села Константинова Л.И.Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу в Спас-Клепиковском отделе музея.

Музей-заповедник уникален тем, что здесь, в старинном селе на высоком берегу Оки, представлено соседство двух усадеб — крестьянской и барской. Такая близость двух культур, их традиций и быта позволяет на конкретном историческом материале проследить историю России рубежа XIX-XX веков.