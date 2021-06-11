Часть пути пройдет через Светогорск, где летом построят велодорожку. Ее длина в Светогорске составит около 4 км. Затем ее проложат непосредственно к международному автомобильному пункту пропуска, где будет организована парковка для велосипедов и павильон, где велосипедисты смогут отдыхать.

Инициаторами развития велосистемы на приграничных территориях выступают правительство Ленинградской области, администрация Светогорского городского поселения и администрация финского города Иматра. Мероприятия по развитию велодвижения между Ленинградской областью и Финляндией осуществляются в рамках программы приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия — Россия 2014-2020" при участии России, Финляндии и Европейского союза.