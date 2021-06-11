"Многие привыкли к тому, что один из наших брендов — это место, где погибла царская семья. Мы нацелены на то, чтобы менять подходы и вводить новые смыслы, новые места притяжения для туристов. Одно из таких совершенно очевидных предложений – это место зарождения горнозаводской цивилизации. Это означает, что мы обращаем внимание на наследие многочисленных семей промышленников, которые в нашем регионы жили и работали. Это и Демидовы, и Строгановы, и Походяшины, и многие другие", — сказал Копелян во время пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

Гендиректор управляющей компании туристического кластера "Гора Белая" Леонид Гункевич также подчеркнул, что горнозаводская цивилизация — это особенность Урала.

"Климат похожий есть еще где-то, горы уральские и вообще горы не только у нас, погода, природа – этим не удивить, такое есть. Но феномен горнозаводской цивилизации создавался и развивался только у нас", — сказал Гункевич.

Он сообщил о намерении создать шоу-парк горнозаводской цивилизации на территории кластера "Гора Белая" в поселке Висим.

"Это будут не качельки-карусельки, это место, где будут проходить шоу, которые оживят историю Урала, роли Урала не только в России, но и во всем мире. Подобных парков в России нет", — подчеркнул Гункевич, отмечая, что подобные парки под названием Puy du Fou, существуют в Европе – во Франции и Испании.

"Мы планируем в дальнейшем привлечь специалистов из этого парка, из Cirque du Soleil, из Disney, чтобы сделать этот парк зрелищным, чтобы люди видели смысл ехать туда два часа", — добавил он.

Так, в 2021 году планируется провести открытые экспедиции по местам наследия Демидовых, создать актуальную карту объектов горнозаводской цивилизации, разработать концепцию парка с привлечением команды историков и экспертов по созданию шоу-парков. На следующий год в планах – разработка финансовой и правовой модели проекта, формализация взаимоотношений с правительством региона, а также поиск инвесторов и партнеров. На 2022-2024 годы запланированы проектирование и строительство объектов.

По словам Гункевича, на данный момент в рамках концепции развития приводятся в порядок документы территориального планирования Горноуральского округа, устанавливаются новые границы, правила застройки, землепользования.

Замминистра инвестиций и развития региона сообщил, что ведомство также принимает участие в реализации проекта парка горнозаводской цивилизации.

"Задача министерства, по сути дела, — создание условий для эффективной реализации управляющей компании кластера "Гора Белая" своих задач, в том числе привлечение бюджетных ресурсов, без которых проект хотя бы на старте не сможет быть осуществлен", — подчеркнул Копелян.